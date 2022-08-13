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Marketten para hırsızlığı

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Marketten para hırsızlığı

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir marketin camını kırarak içeri giren kişi ya da kişiler kasadan bir miktar para çaldı.

Sinop'un Boyabat ilçesinde gece saatlerinde bir marketin camını kırarak içeri giren kişi ya da kişiler kasadan bir miktar para çaldı.

Olay, gece saatlerinde Boyabat'a bağlı Adnan Menderes Bulvarı Köprübaşı Mahallesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bir market sahibi sabah iş yerini açmaya geldiğinde camının kırıldığını fark etti ve durumu polise haber verdi. İş yeri incelendiğinde kasadan yaklaşık 3 bin TL para çalındığı ve başka hiçbir ürüne dokunulmadığı tespit edildi.

Polis ekipleri market içerisindeki güvenlik kameralarının yaklaşık bir haftadır çalışmaması nedeniyle hırsızlık şüphelilerinin kimlik tespit çalışmaları için civardaki kameraları incelemeye alındı.

Olayla ilgili incelemeler sürüyor. - SİNOP

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Boyabat Sinop 3. Sayfa Haberler

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