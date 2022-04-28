Marketten cep telefonu çalan şahıs tutuklandı

HİSARCIK, KÜTAHYA (İHA) - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde marketten cep telefonu çaldığı öne sürülen şahıs sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Bolvadin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Ethem Kelekçi mahallesinde bir marketten cep telefonu çalındığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekipler, güvenlik kamaralarından cep telefonunu çalan şüphelinin M.E., olduğunu tespit etti. Adresinde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklanarak ceza evine gönderildi. - AFYONKARAHİSAR

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa