Marketten çamaşır deterjanı çalan şüpheli yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir marketten çamaşır deterjanı çalan Oğuzhan Y., çevredekiler tarafından yakalanıp dövüldü ve polise teslim edildi.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, girdiği marketten çamaşır deterjanı çalıp kaçan Oğuzhan Y. (25), çevredekiler tarafından yakalanıp dövülerek, çağırılan polis ekiplerine teslim edildi. Şüpheliye darp anı, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Orhaniye Mahallesi Yeni Cami Sokak'taki markette meydana geldi. Oğuzhan Y., girdiği marketten bulaşık deterjanı çalıp kaçtı. Durumu fark eden market görevlisi S.K. (20) adlı kadın, şüpheliyi durdurmak istedi. Oğuzhan Y., S.K.'yi darbedip kaçtı. Çevredekiler, şüpheliyi yakalayıp dövdü. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Şüpheli, olay yerine çağrılan polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Darbedilen market görevlisi, tedavisinin ardından polis merkezine gidip şüpheliden şikayetçi oldu. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.