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Marketten alışveriş yaptıktan sonra ölüme böyle gitti

3. Sayfa Haberleri

Marketten alışveriş yaptıktan sonra ölüme böyle gitti

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan küçük çocuğun ölmeden önce marketteki son görüntüleri ortaya çıktı.

Trabzon'un Ortahisar ilçesinde dün meydana gelen trafik kazasında kamyonetin altında kalan küçük çocuğun ölmeden önce marketteki son görüntüleri ortaya çıktı.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Pelitli mahallesi Mimar Sinan Caddesindeki markete alışverişe gelen 10 yaşındaki Yusuf Emir Dilekoğlu, alışveriş yaptıktan sonra aniden yola atlayınca yoldan geçmekte olan N.K yönetimindeki 61 ABC 093 plakalı kamyonetin altında kalarak feci şekilde can verdi. Yusuf Emir'in ölmeden önce marketteki son görüntüsü ve kaza anı marketin güvenlik kameralarına yansıdı.

Öte yandan Yusuf Emir Dilekoğlu bugün Araklı ilçesinin Kestanelik mahallesinde kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. - TRABZON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Ortahisar Trabzon Mimar 3. Sayfa Haberler

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