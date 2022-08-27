Marketteki guaj boya tüplerinden uyuşturucu çıktı

Konya'da Narkotik polisinin bir markete yaptığı baskında guaj boya tüplerinin içinde uyuşturucu madde bulundu. İş yeri sahibi ve yanında çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Konya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sokak satıcılarına yönelik gerçekleştirdiği çalışmalar çerçevesinde Selçuklu ilçesinde bir markette uyuşturucu madde satışı yapıldığı bilgisine ulaştı. Erenköy Mahallesi Karlıbel Caddesinde bulunan markete polis ekiplerince hassas burunlu narkotik köpeği ile operasyon düzenlendi. Markette yapılan aramada narkotik köpeği Alex, markette arama yaptı.

Guaj boya tüplerine metamfetamin saklamışlar

Hassas burunlu narkotik köpeği Alex'in tepki vermesi üzerine kırtasiye rafında bulunan malzemelerde yapılan detaylı aramalarda guaj boya tüplerinin alt kısımlarında küçük kesikler olduğunu fark eden polis ekipleri, tüplerin içini boşalttığında metamfetamin maddesi buldu. Markette yapılan aramada 25 gram metamfetamin maddesi, 16 gram eroin ve esrar maddesi ile 1 adet ruhsatsız tabanca ve bu tabancaya ait çok sayıda fişek bulundu. Market sahibi Şükrü A. (38) ve yanında çalışan Seyit Ahmet S. (32) gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KONYA