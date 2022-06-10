Markette telefon hırsızlığı kamerada - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Markette telefon hırsızlığı kamerada

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:

Markette telefon hırsızlığı kamerada Samsun'da bir markete sigara almaya giden genç, kasiyerin önündeki cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Markette telefon hırsızlığı kamerada

SAMSUN - Samsun'da bir markete sigara almaya giden genç, kasiyerin önündeki cep telefonunu çalarken güvenlik kamerasına yakalandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Yaşardoğu Mahallesi'ndeki Mehmet Yeşer'e ait markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, markete müşteri olarak gelen kimliği belirsiz bir genç kasiyerden sigara istedi. Kasiyer arkasındaki reyondan sigara almak için hamle yaptığı sırada kimliği belirsiz genç markete ait içinde 2 bin müşterinin telefon kayıtları bulunan cep telefonunu alıp pantolonunun arka cebine koydu. Sigaranın parasını ödeyen genç çaldığı telefonla birlikte marketten ayrıldı. Markete ait müşterilerin arayıp sipariş verdiği cep telefonunun kayıp olduğunun fark edilmesi üzerine işyerinin güvenlik kamerası kayıtları incelendi. Yapılan incelemede hırsızlık olayının saniye saniye güvenlik kamerası tarafından kaydedildiği ortaya çıktı.

İşyeri sahibi Mehmet Yeşer telefondan çok, içindeki müşteri numaralarına üzüldüğünü belirterek hırsızın yakalanıp cezalandırılması için polise şikayette bulundu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay - 3. Sayfa

İlkadım Samsun 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title