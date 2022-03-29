Markette ilginç hırsızlık kamera yansıdı: Alüminyum folyoları kesip cebine sakladı

GAZİANTEP Gaziantep'te bir markete giren kişinin ilginç hırsızlığı anbean marketin güvenlik kamerasına yansıdı. Reyonlara dizili haldeki alüminyum folyolardan birkaç parça kopararak ceketine saklayan kişinin ilginç hırsızlığını güvenlik kamerası saniye saniye kaydetti.

Olay, merkez Şahinbey ilçesine bağlı İstiklal Mahallesi'ndeki bir markette 26 Mart gecesi yaşandı. İddiaya göre markete tek başına giren bir kişi market sahibinin göremeyeceği tarafa geçerek alüminyum folyoların olduğu rafa yöneldi. Alüminyum folyo rulolarından birkaç parça koparan kişi parçaları ceketinin cebine sakladı. Folyoları cebine sakladıktan sonra marketten çıkan kişi kayıplara karıştı. Hırsızın garip hareketlerinden şüphelenen market sahibi ilginç hırsızlığı güvenlik kamera görüntülerini izleyince fark etti.

Anbean güvenlik kameralarına yansıyan alüminyum folyo hırsızlığı esnasında kişinin rahat tavırları dikkat çekti.