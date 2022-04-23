Markette hırsızlık yaparken yakalandı, arbede sırasında çaldıkları etrafa saçıldı - Haberler

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Markette hırsızlık yaparken yakalandı, arbede sırasında çaldıkları etrafa saçıldı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Markette hırsızlık yaparken yakalandı, arbede sırasında çaldıkları etrafa saçıldı Esenyurt'ta markette hırsızlık yapan şahıs çalışanlar tarafından darp edildi; o anlar kameraya yansıdı Esenyurt'ta bir markete gelerek hırsızlık yapamaya çalışan şahıs, paçayı ele verdi.

ESENYURT, İSTANBUL (İHA) - Markette hırsızlık yaparken yakalandı, arbede sırasında çaldıkları etrafa saçıldı

Esenyurt'ta markette hırsızlık yapan şahıs çalışanlar tarafından darp edildi; o anlar kameraya yansıdı

İSTANBUL - Esenyurt'ta bir markete gelerek hırsızlık yapamaya çalışan şahıs, paçayı ele verdi. Olay sonrasında hızla uzaklaşmaya çalışan hırsız, çalışanlar tarafından yakalanıp darp edilirken, çaldığı ürünler teker teker kıyafetinden etrafa saçıldı. Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Esenyurt İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre markete gelen bir şahıs, bazı gıdaları kıyafetinin içine doldurarak çalmak istedi. O sırada market çalışanları tarafından fark edilen şahıs ile görevliler arasında sözlü tartışma başladı. İlerleyen dakikalarda çaldığı ürünlerle birlikte kaçmaya çalışan hırsız, market çalışanları tarafından yakalanarak darp edildi. Çıkan arbede sırasında kıyafetine sakladığı gıda ürünleri dökülen şahıs, hızla olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise marketin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Polat - 3. Sayfa

Esenyurt, Market, Arbede, 3. Sayfa, Haberler

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