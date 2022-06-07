Markette çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi - Haberler

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Markette çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Markette çok miktarda kaçak tütün ürünü ele geçirildi

Manavgat'ta bir şahsın işlettiği markette çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve çok miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Manavgat'ta bir şahsın işlettiği markette çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, elektronik sigara ve çok miktarda kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Manavgat Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde; Antalya'nın Manavgat ilçesinde bulunan Evrenseki Mahallesi'nde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde çalışma yürütüldü. B.D. isimli şahsın işlettiği markette Antalya İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü, Manavgat KOM Timi ve Çolaklı Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan aramada; 90 paket çeşitli markalarda gümrük kaçağı sigara, 37 adet tek kullanımlık elektronik sigara, 164 kutu çeşitli aromalarda yaklaşık 50 kilogram kaçak nargile tütünü ele geçirildi.

Olay ile ilgili adli işlemlere başlanıldığı öğrenildi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Manavgat Antalya 3. Sayfa Haberler

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