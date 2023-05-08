Markette alışveriş yapan kadınlara saldırdı... O anlar kamerada

Kahramanmaraş'ta 3 kadın bir markette alışveriş yaparken saldırgan bir erkek tarafından darp edildi

Şüphelinin bir kadına tokat atmasından sonra diğer 2 kadının onu savunmasıyla devam eden darp olayı güvenlik kamerasına yansıdı

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta 3 kadın bir markette alışveriş yaparken saldırgan bir erkek tarafından darp edildi. Şüphelinin bir kadına tokat atmasından sonra diğer 2 kadının onu savunmasıyla devam eden darp olayı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, merkez Dulkadiroğlu ilçesi Namık Kemal Mahallesinde bulunan bir markette meydana geldi. Mahalle marketinde alışveriş yapan kadınların olduğu yere gelen U.Ş. kenarda çocukla bekleyen N.F.G'nin kafasına tokatla vurdu. O sırada alış veriş yapan diğer kadınlar D.G. ve Z.K. erkeğe karşı çıktı. Şüpheli diğer kadınları da darp ederken çevredeki vatandaşların müdahalesi ile yakalanıp etkisiz hale getirildi.

Çevredeki vatandaşların kadınlara saldıran şüpheliye gösterdiği tepki ve yaşanan saldırı anları saniye saniye marketin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Polis, vatandaşların yakaladığı şüpheli U.Ş'yi gözaltına aldı. Şüphelinin kadınlarından birinin eski eşinin arkadaşı olduğu iddia edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.