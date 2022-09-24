Markette 135 bin TL değerinde kaçak sigara yakalandı

Alanya'da jandarma ekipleri bir marketin yurt içine sokulması yasak olan kaçak elektronik sigara sattığını tespit etti.

Alanya'da jandarma ekipleri bir marketin yurt içine sokulması yasak olan kaçak elektronik sigara sattığını tespit etti.135 bin TL değerinde farklı çeşitte kaçak sigara yakalandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri Avsallar Mahallesinde B.Ü'nün işlettiği markette yurt içine sokulması yasak olan elektronik sigara satışı yaptığı bilgisine ulaştı. Yapılan titiz çalışma sonrası jandarma ekipleri markete operasyon düzenledi. Markette yapılan aramalarda piyasa değeri 135 bin TL olan 188 paket kaçak elektronik sigara, 201 paket elektronik sigarada kullanılan yeni nesil sigara, 919 farklı markalarda bandrolsüz kaçak sigara, 5 bin 444 adet satışa hazır bandrolsüz dolu makaron ele geçirildi. Şüpheli B.Ü, hakkında adli işlem başlatıldı. - ANTALYA