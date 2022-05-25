Marketlerden içki çalan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı - Haberler

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Marketlerden içki çalan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Marketlerden içki çalan 1'i kadın 2 kişi gözaltına alındı

Samsun'da Migros'a ait 3 ayrı marketten içki çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Samsun'da Migros'a ait 3 ayrı marketten içki çaldıkları iddia edilen 1'i kadın 2 kişi polis tarafından gözaltına alındı.

Olay, Samsun'un Atakum ilçesinin Körfez Mahallesi, Mimarsinan Mahallesi ve Yeni Mahalle'de bulunan Migros'a ait 3 ayrı markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı marketten 30 kutu bira, kuruyemiş, 2 şişe parfüm 1 adet makyaj malzemesi çaldıkları iddia edilen B.Ç. (26) adlı kadın ile G.E. (31) şikayet üzerine polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan araçta yapılan aramada 12 kutu çalıntı bira ele geçirildi. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan B.Ç. adlı kadın ile G.E. bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren 2 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

MİGROS TİC. A.Ş., Samsun, Körfez, Polis, 3. Sayfa, Haberler

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