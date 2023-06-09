Markete pompalı tüfekle saldırı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren markete pompalı tüfekle ateş edildi.

Olay iddiaya göre, gece saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar pompalı tüfekle ateş etti. Sabah iş yerine gelen market çalışanları saçma izlerini görünce polise haber verdi. İş yerinin camlarında 10'a yakın isabet olduğu tespit edildi.

Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.