Markete pompalı tüfekle saldırı
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Markete pompalı tüfekle saldırı Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren markete pompalı tüfekle ateş edildi.
Markete pompalı tüfekle saldırı
BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesi Kemalpaşa mahallesinde faaliyet gösteren markete pompalı tüfekle ateş edildi.
Olay iddiaya göre, gece saatlerinde meydana geldi. Henüz kimliği belirlenemeyen şahıs veya şahıslar pompalı tüfekle ateş etti. Sabah iş yerine gelen market çalışanları saçma izlerini görünce polise haber verdi. İş yerinin camlarında 10'a yakın isabet olduğu tespit edildi.
Polis ekipleri şüpheli veya şüphelileri yakalamak için çalışma başlattılar.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Salih Bilal Aslan - 3. Sayfa