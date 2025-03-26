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Market Kasiyerinin Telefonunu Çalan Hırsız Kamerada Yakalandı

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Ankara'da müşteri kılığında bir markete giren A.Ü. kasiyerin telefonunu çalarak poşete koydu. Olay güvenlik kamerasına yansırken, hırsız kısa sürede yakalandı ve çaldığı telefon sahibine iade edildi.

Market kasiyerinin cep telefonunu çalan hırsız kamerada

ANKARA - Ankara'da müşteri görünümünde girdiği markette kasiyerin telefonunu poşete koyarak çalan hırsız güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Akyurt ilçesindeki bir markette meydana geldi. Alınan bilgilere göre, müşteri kılığında içeriye giren A.Ü. isimli kişi, aldığı ürünlerle birlikte kasaya yöneldi. Kasiyerin dikkatini başka yöne çeken A.Ü. hızlı hareketlerle kasiyere ait telefonu kasanın önünden aldı ve poşete koydu. A.Ü.'nün marketten ayrılmasından bir süre sonra durumu fark eden çalışanlar polise ihbarda bulundu. Polis ekiplerince yapılan çalışmaların ardından kısa sürede yakalanan A.Ü. gözaltına alınırken çaldığı telefon sahibine iade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / YUNUS EMRE KARADAŞ - 3.Sayfa
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