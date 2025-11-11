Haberler

Market Kasiyerine Çocukların Şeker Döktüğü İddiası Üzerine Saldırı

Güncelleme:
Kocaeli'de bir markette, şeker döken çocuğu uyardığı iddia edilen kasiyer, çocuğun babası ve yanındaki iki kişinin saldırısına uğradı. Olayda başka bir çalışan da 'korkutma amacıyla' eline satır alarak müdahale etti.

Kocaeli'de şeker döken çocuğu uyardığı iddia edilen kasiyer, çocuğun babası ve yanındaki iki kişinin saldırısına uğradı. Kavgayı ayırmak için "korkutma amacıyla" eline satır aldığını belirten başka bir çalışan da darbedildi.

Olay, 8 Kasım Cumartesi günü saat 20.30 sıralarında bir markette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, marketin karşısında esnaflık yapan bir kişinin çocukları şeker almak için markete geldi. Şekeri yere döken çocuğun, kasiyer tarafından, "Yapma, biz temizliyoruz" şeklinde uyarıldığı, uyarıya sinirlenen 10 yaşındaki çocuğun, kasiyere küfrederek marketten uzaklaştığı öne sürüldü.

Baba ve iki kişi, market çalışanlarına saldırdı

Kısa süre sonra çocuğun babası ve beraberindeki iki kişi markete gelerek, kasiyeri darbetmeye başladı. Bu sırada elindeki satırla şahısların yanına gelen aynı marketin başka bir çalışanı da darbedildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Darbedilen iki personel, darp raporu alarak şahıslardan şikayetçi oldu.

Öte yandan, personelin ifadesinde, "korkutmak amacıyla" satırla geldiğini, herhangi bir saldırı eyleminde bulunmadığını söylediği öğrenildi.

Olaya ilişkin incelemeler sürüyor. - KOCAELİ

