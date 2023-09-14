Market deposunda çıkan yangın korkuttu

KAHRAMANMARAŞ - Kahramanmaraş'ta yerel market zincirinin deposunda çıkan yangın büyümeden söndürüldü.

Yangın, Onikişubat ilçesi Haydarbey Mahallesinde bulunan 8 katlı binanın altında bulunan bir yerel market zincirinde çıktı. Alınan bilgiye göre, market deposunun yanında bulunan klima alanında yaşanan elektrik arızası sonrası çıkan yangında dumanı gören çevredeki vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi ve yangın ekiplerinin zamanında müdahalesiyle büyümeden kontrol katına alındı.

Yangın sonrası, market deposunda bulunan malzemeler zarar görürken, klimalar ise kullanılmaz hale geldi.

Yangın ile soruşturma devam ediyor.