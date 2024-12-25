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Market Çalışanının Telefonunu Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında

Market Çalışanının Telefonunu Çalan Hırsız Güvenlik Kamerasında
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İstanbul Arnavutköy'de bir market çalışanının reyon üzerinde unuttuğu cep telefonunu bir müşteri, sanki kendi telefonuymuş gibi alarak cebine koydu. Hırsızlık anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

İş yeri çalışanının tezgahta unuttuğu telefonu böyle çaldı

Tezgahta duran telefonu çaldı, hiçbir şey olmamış gibi cebine koydu

İSTANBUL - İstanbul Arnavutköy'de bir market çalışanı cep telefonunu reyonun üzerinde unuttu. Bir süre sonra alışveriş için markete giren bir şahıs, cep telefonunu sanki kendi telefonuymuş gibi alarak cebine koydu. Hırsızlık anı kameraya yansıdı.

olay, geçtiğimiz günlerde Arnavutköy'de bulunan bir markette gerçekleşti. İddiaya göre cep telefonunu reyonun üzerinde unutan market çalışanı daha sonra işine devam ederken, markete gelen bir müşteri telefonu fark etti. Bir müddet telefona bakan iki şahıstan biri sanki kendi telefonuymuş gibi reyonda duran telefonu alarak cebine koydu hırsızlık anı marketin güvenlik kamerası tarafından işte böyle görüntülendi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BATUHAN TOPRAK - 3.Sayfa
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