Market Çalışanı Kadınlar Arasındaki Tartışma Şiddete Dönüştü

Market çalışanı kadınlar arasındaki tartışma şiddetle sonuçlandı: O anlar kamerada

SAMSUN - Samsun'da bir markette çalışan iki kadın arasında çıkan tartışma fiziki saldırıya dönüştü. Market sorumlusu E.Ş., yeni işe başlayan G.Ç. tarafından darbedildiğini ve tehdit edildiğini iddia ederek şikayetçi oldu. Yaşananlar güvenlik kamerası tarafından anbean kaydedildi.

Olay, Atakum ilçesi Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerindeki bir zincir markette meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde iki gün önce çalışmaya başlayan G.Ç. ile o gün mağaza sorumlusu olan E.Ş. arasında gün boyu süren gerginlik, akşam saatlerinde fiziksel saldırıya dönüştü.

E.Ş., olayla ilgili verdiği ifadesinde özetle şunları söyledi:

"Yeni başlayan çalışanla sabah saatlerinden itibaren tartışmalar yaşadık. Uyarılarımı dinlemiyor, hakaret ediyordu. Kapanış saati yaklaştığında müşteriler içeri girmesin diye kapıyı kilitlemesini söyledim. Ancak müşteri girince neden kilitlemediğini sordum. Bunun üzerine üzerime yürüyerek hakaret etti, bilek kısmıma sertçe vurdu. Ardından marketin çıkış kapısının kolunu kırdı."

E.Ş., G.Ç.'den şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.