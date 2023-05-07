Market alışverişi yapan kadınlar ve erkek tarafından darp edildi

Kahramanmaraş'ta bir markette alışveriş yapan 3 kadın, bir erkek tarafından darbedildi. Olay, güvenlik kamerasına yansıdı. Polis, şüpheliyi gözaltına aldı.

KAHRAMANMARAŞ'ta bir marketten alışveriş yapan 3 kadın, 1 erkek tarafından darbedildi. Yaşananlar marketin güvelik kamerasına yansıdı.

Olay, Namık Kemal Mahallesi'ndeki bir markette yaşandı. 3 kadın, marketin önündeki manav bölümünden sebze alırken yanlarına bir erkek geldi ve kadınlardan birine tokat attı. Diğer kadınlar tepki gösterince şüpheli erkek, diğer 2 kadına da vurdu.Olaya tanık olan çevredekiler kadınlara saldıran şüpheliye tepki gösterirken, o anlar marketin güvenlik kamerasınca da kaydedildi. Olayın ardından harekete geçen polis, ismi öğrenilemeyen şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.