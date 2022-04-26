Mariupol'de 3. toplu mezar bulundu

Ukrayna'nın Mariupol kentinin belediye başkanı Vadim Boychenko, Mariupol yakınlarında üçüncü bir toplu mezar bulunduğunu söyledi.

Rusya'nın kontrolünü ele geçirdiğini açıkladığı Mariupol kenti yakınların bir toplu mezar daha tespit edildi. Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Ukrayna medyasına yaptığı açıklamada, geçtiğimiz hafta Manhush ve Vynohradne köylerinde ortaya çıkarılan toplu mezarlara ek olarak, "Şimdi bir tane daha olduğunu görüyoruz" ifadelerini kullandı. Boychenko, Rusya'nın saldırılarının başlangıcından bu yana yaklaşık 20 bin Mariupol sakininin hayatını kaybettiğini hatırlatarak, "Mariupol'deki durum son derece zor olmaya devam ediyor" dedi. Boychenko, Rus ordusunun Ukraynalı askerlerin ve sivillerin bulunduğu Azovstal çelik fabrikasını da bombaladığını aktardı.

"Toplu mezarın uzunluğu 200 metreyi aştı"

Mariupol Belediye Meclisi tarafından Telegram üzerinden yapılan paylaşımda ise Staryi Krym köyünde bulunan üçüncü toplu mezarın, eski bir mezarlığın sınırları içerisinde olduğu aktarıldı. Açıklamada, "Mezarlar 24 Mart'ta köyün Ruslar tarafından işgal edilmesinden sonra ortaya çıktılar ve yaklaşık 60 ila 70 metre uzunluğundaydılar" denildi. Uygu görüntülerine göre 7 Nisan'a kadar mezarların bir kısmının kapatıldığı ve mezar alanının büyüdüğü belirtilerek, "24 Nisan'da yeni mezarlar kazıldığı görüldü. Toplu mezarın uzunluğu 200 metreyi aştı" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Mariupol yakınlarında geçtiğimiz hafta Manhush ve Vynohradne köylerinde toplu mezarlar olduğu tespit edilmişti. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa