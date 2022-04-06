Mariupol'de 210'u çocuk 5 bin kişi hayatını kaybetti

Ukrayna'nın Rus bombardımanlarından en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol'ün Belediye Başkanı Vadim Boychenko, Rus ordusunun ablukası altında geçen bir ayda 210'u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybettiğini belirterek, "Mariupol nüfusu kasıtlı olarak yok ediliyor" dedi.

Rusya- Ukrayna Savaşı, 42'nci günde devam ederken, Rus bombardımanlarından en çok etkilenen şehirlerinden biri olan Mariupol'deki can kayıplara ilişkin açıklama yapıldı. Rus ordusunun ablukası altında geçen bir ayda Mariupol'de, 210'u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybettiği bildirildi.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boychenko yaptığı açıklamada, "Resmi verilere göre şehirde bir aylık süreçte 210'u çocuk olmak üzere 5 bin kişi hayatını kaybetti. Rus terörist güçler çocuk hastanesini vurdu, 50 kişi yanarak öldü, 900 kişinin bulunduğu drama tiyatrosunu vurdular, orda da çok sayıda vatandaş hayatını kaybetti. Mariupol nüfusu kasıtlı olarak yok ediliyor" ifadelerini kullandı. - MARIUPOL

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa