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Mardin ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama

Mardin ve İstanbul'da Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 6 Tutuklama
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Mardin ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynattığı iddia edilen 16 kişiye yönelik operasyonda, 6 kişi tutuklandı. Çok sayıda bilgisayar, cep telefonu ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Mardin ve İstanbul'da yasa dışı bahis oynattıkları öne sürülen 16 kişiden 6'sı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Mardin İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tarafından Artuklu ilçesi ve İstanbul Küçükçekmece'de yasa dışı bahis suçuna yönelik yapılan çalışmalarda tespit edilen şahısların ikametlerine eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda çok sayıda bilgisayar, cep telefonu tablet ve 1 adet ruhsatsız tabanca ile mermi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından 16 şüpheliden 11'i adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen 11 şüpheliden 6'sı tutuklandı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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