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Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanı silahla vuruldu

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Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanı silahla vuruldu Atatürk Havalimanı fuar alanında gerçekleştirilen "Mardin Tanıtım Günleri" etkinliğinde iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu.

Mardin Tanıtım Günleri'nde iş insanı silahla vuruldu

İSTANBUL - Atatürk Havalimanı fuar alanında gerçekleştirilen "Mardin Tanıtım Günleri" etkinliğinde iş insanı Nedim Kaya silahla vuruldu. Yaralanan Kaya hastaneye kaldırılırken polis ekipleri olayla ilgili çalışma başlattı.

Olay, akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı'ndaki fuar alanında gerçekleştirilen "İl Tanıtım Günleri" programında meydana geldi. İddiaya göre, Mardin Dernekleri Federasyonu tarafından düzenlenen "Mardin Tanıtım Günleri" etkinliği sırasında nedeni henüz bilinmeyen bir tartışma çıktı. O sırada iş insanı Nedim Kaya kimliği belirsiz bir şahıs tarafından silahla vurularak yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralanan Kaya, ambulansla hastaneye kaldırılırken, saldırıyı gerçekleştiren şahsın kaçtığı öğrenildi. Polis ekiplerinin olayla ilgili çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Atatürk Havalimanı Mardin 3.Sayfa Haberler

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