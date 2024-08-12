Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde Un Fabrikasında Yangın Çıktı

Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde bir un fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 3,5 saat süren çalışmaları sonucu yangın güçlükle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Alınan bilgilere göre, saat 17.50 sıralarında Mardin Organize Sanayi Bölgesi'nde bulunan bir un fabrikasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine merkez Artuklu ve Kızıltepe ilçelerinden çok sayıda itfaiye ekibi ile polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekiplerinin yaklaşık 3.5 saat süren çalışmaları sonucu yangın söndürüldü. Yangına 13 araç ve 40 itfaiye eri müdahale etti. Büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği fabrikada ekipler, yangının çıkış nedenini belirlemek için inceleme başlattı. - MARDİN