Mardin Nusaybin'de İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.

Nusaybin Otogar Kavşağı'nda iki otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN