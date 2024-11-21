Mardin Nusaybin'de İki Otomobil Çarpıştı, Maddi Hasar Oluştu
Nusaybin Otogar Kavşağı'nda meydana gelen kazada iki otomobil çarpıştı. Olayda ölen veya yaralanan olmamasına rağmen araçlarda maddi hasar meydana geldi. İnceleme başlatıldı.
Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada araçlarda maddi hasar oluştu.
Nusaybin Otogar Kavşağı'nda iki otomobil, sürücülerinin kontrolünden çıkarak çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken, otomobillerde maddi hasar oluştu. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN