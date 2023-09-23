Mardin Midyat'ta Uyuşturucu Operasyonu: 6 Şüpheli Gözaltına Alındı

Mardin'in Midyat ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği tarafından, Cumhuriyet Başsavcılığı talimatları doğrultusunda düzenlenen operasyonlarda İzmir'den ilçeye otobüs ile gelen şahsın üzerinde yapılan aramada toplam 94 adet sentetik ecza ilacı galara maddesi ele geçirildi. Cumhuriyet Mahallesi'nde ise metruk binada şüpheli şahsın üzerinde 1,78 gram toz esrar maddesi ve 2 adet içime hazır şekilde tütünle karıştırılmış 3.34 gram esrar ele geçirildi.

Mardin'den ilçeye gelen şüpheli araçta yapılan aramada da, 4.82 gram eroin maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca, şarjör ve mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheliden 5'i serbest kalırken 1'i adli mercilere sevk edildi. - MARDİN