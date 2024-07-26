Mardin Midyat'ta Kurallara Uymayan 132 Araç Sürücüsüne Cezai İşlem Uygulandı

Mardin'in Midyat ilçesinde yapılan uygulamada kurallara uymayan 132 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü ve Midyat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, yapılan uygulamada, 443 araç denetlenirken, aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca ve 3.08 gram esrar ele geçirildi.

Denetimlerde; 132 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı ve 8 araç trafikten men edildi. - MARDİN