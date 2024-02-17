Mardin Midyat'ta Hafif Ticari Araç Refüje Girip Yan Yattı
Mardin'in Midyat ilçesinde, bir hafif ticari araç sürücüsü refüje girerek yan yandı ve yaralandı. Olayın ardından sürücü hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.
Mardin'in Midyat ilçesinde refüje girip yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
Alınan bilgilere göre, A.B idaresindeki 47 LG 010 plakalı hafif ticari, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje girip yan yattı.
Şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.
Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN