Üye Girişi
Haberler

Mardin Midyat'ta Hafif Ticari Araç Refüje Girip Yan Yattı

Güncelleme:

Mardin'in Midyat ilçesinde, bir hafif ticari araç sürücüsü refüje girerek yan yandı ve yaralandı. Olayın ardından sürücü hastaneye kaldırıldı ve jandarma inceleme başlattı.

Mardin'in Midyat ilçesinde refüje girip yan yatan hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, A.B idaresindeki 47 LG 010 plakalı hafif ticari, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje girip yan yattı.

Şoför, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Midyat Devlet Hastanesine sevk edildi.

Jandarma, kazayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Mardin Trafik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title