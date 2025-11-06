Mardin Mazıdağı'nda Ekim Ayında 73 Şahıs Yakalandı, Uyuşturucu ve Kaçakçılık Operasyonları Yapıldı

Mardin'in Mazıdağı ilçesinde Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Amirliği tarafından 1-31 Ekim 2025 tarihleri arasında gerçekleştirilen kapsamlı kolluk faaliyetlerinde, meydana gelen 78 farklı olayda 73 şahıs yakalanırken 3'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İlçe Kaymakamlığı tarafından yayımlanan aylık bilgilendirme raporuna göre, güvenlik güçlerinin ekim ayı boyunca yaptığı kapsamlı asayiş uygulamalarında 26 bin 221 şahıs ve 33 in 43 araç kontrol edildi. Kontrollerde aranan şahıslara da ulaşıldı. Bu kontroller neticesinde 13'ü UYAP, 1'i kayıp şahıs ve 105'i yoklama kaçağı olmak üzere toplam 119 şahıs yakalanarak yasal işlemler için Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

Uyuşturucuyla mücadelede yapılan çalışmalarda toplamda 10 gram Skunk, 36,16 gram esrar ve 7,40 gram metamfetamin ele geçirildi. Ayrıca 43 kök kenevir bitkisi ile 199 gram kurutulmaya hazır kenevir bitkisi yakalandı. Operasyonlarda 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, 1 adet yazıcı printer, şarj kabloları, yılan kamera cihazı, alan tarama cihazı, sırt çantası, kürek, kazma, el küreği, pense ve 2 adet bakır çubuk olmak üzere çeşitli suç ve kaçakçılık aletleri ele geçirildi.

Bir aylık dönemde ilçede toplam 13 trafik kazası meydana geldi. Kazalarda 27 kişi yaralandı. Trafik ekiplerince kontrol edilen 4 bin 595 araçtan 184'üne ve 56 vatandaşa çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle cezai işlem uygulandı. Bu işlemler sonucunda toplamda 814 bin 387 lira para cezası kesildi ve 32 araç trafikten men edildi. - MARDİN