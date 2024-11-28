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Mardin Kızıltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bir otomobilin takla atması sonucu 4 kişinin yaralandığı bildirildi. Yaralılardan 2'sinin durumu ağır. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin takla attığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atmaca Mahallesi'nde 07 BBZ 086 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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