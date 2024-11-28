Mardin Kızıltepe'de Trafik Kazası: 4 Yaralı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobilin takla attığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Atmaca Mahallesi'nde 07 BBZ 086 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 2'si ağır 4 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN