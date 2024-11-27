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Mardin Kızıltepe'de Sopalı Kavga: 4 Yaralı

Mardin Kızıltepe'de Sopalı Kavga: 4 Yaralı
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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri yaralıları hastaneye kaldırdı. Kavga anı cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde iki grup arasında çıkan sopalı kavgada 4 kişi yaralandı.

Yeni Mahallesinde henüz bilinmeyen nedenle iki grup arasından kavga çıktı. Sopaların kullanıldığı kavgada Hüseyin E. (55), Abdurrahman T. (61) Hebat T. (31) ve Lokman T. (32) yaralandı. İhbar üzerine olay yerin polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
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