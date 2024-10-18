Mardin Kızıltepe'de Silaha ve Uyuşturucuya Yönelik Operasyon

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üç farklı adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, üç şahsın adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 1 adet KCR piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet MP-5 makineli tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 103 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 29 adet KCR piyade tüfeği fişeği, 61 adet tabanca fişeği, 1 adet KCR piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet MP-5 tabanca şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği şarjörü, 75 gram metamfetamin, bir kilo 100 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. - MARDİN