Üye Girişi
Haberler

Mardin Kızıltepe'de Silaha ve Uyuşturucuya Yönelik Operasyon

Mardin Kızıltepe'de Silaha ve Uyuşturucuya Yönelik Operasyon
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, üç farklı adrese düzenledikleri operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde üç farklı adrese düzenlenen operasyonlarda çok sayıda silah ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, üç şahsın adreslerine operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonlarda 1 adet KCR piyade tüfeği, 1 adet Kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet MP-5 makineli tabanca, 2 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet av tüfeği, 103 adet Kalaşnikof piyade tüfeği fişeği, 29 adet KCR piyade tüfeği fişeği, 61 adet tabanca fişeği, 1 adet KCR piyade tüfeği şarjörü, 3 adet Kalaşnikof piyade tüfeği şarjörü, 2 adet MP-5 tabanca şarjörü, 3 adet tabanca şarjörü, 5 adet av tüfeği şarjörü, 75 gram metamfetamin, bir kilo 100 gram kubar esrar, 2 adet hassas terazi ve 10 gram kenevir tohumu ele geçirildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Yerel Haberler Operasyon Kızıltepe Güvenlik Politika 3-sayfa mardin Suç

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle iş birliği yapan 19 hastane için harekete geçti

Sağlık Bakanlığı, bebekleri öldüren çeteyle çalışan 19 hastane için harekete geçti

 Yenidoğan bebekleri öldüren çetenin kan donduran diyalogları: Gelmezseniz fişini çekeceğim

Bebekleri öldüren çetenin yeni diyalogları ortaya çıktı

 Hamas, Yahya Sinvar'ın ölümünü doğruladı

Yahya Sinvar öldü mü? Hamas merakla beklenen açıklamayı yaptı
6 kişiye mezar olan otobüsün şoförü: Sabah güneşi gözümü aldı, şarampole uçtuk

6 kişiye mezar olan otobüsün şoföründen ilk açıklama
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
FAHRETTİN KOCA NEDEN İSTİFA ETTİ? Fahrettin Koca istifa mı etti, görevden ayrıldı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) başkanı açıklandı mı? Türkiye Voleybol Federasyonu başkanı kim oldu? Mehmet Akif Üstündağ kimdir, kaç yaşında ve nereli? Stranger Things 5. sezon ne zaman? Stranger Things yeni sezon ne zaman çıkacak, konusu ne? Beşiktaş'ın maçı ne zaman? (Süper Lig 9. hafta) 19 nerenin plakası? 19 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? 18 nerenin plakası? 18 plaka kodu nereye ait, hangi ilin? İstanbul'da nöbetçi eczane nerede? 19-20 Ekim İstanbul nöbetçi eczaneler… KAPALI ÇARŞI ALTIN FİYATLARI! Bugün (18 Ekim) çeyrek ve gram altın kaç TL? Bahar Kanık kimdir? Yenidoğan Çetesi hemşire Bahar Kanık tutuklandı mı? Kara Ağaç Destanı bu akşam var mı? 18 Ekim Kara Ağaç Destanı dizisi 21. bölüm yayınlanacak mı? TRT 1 yayın akışı!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.