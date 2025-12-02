Mardin Kızıltepe'de Huzur ve Güven Uygulaması Yapıldı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde, huzur ve güven uygulaması yapıldı.

İlçe genelinde genel asayişin ve kamu düzeninin sağlanmasına yönelik 9 ekip ve 50 personelin katılımıyla gerçekleştirilen uygulamada 4 okul çevresi, 10 umuma açık yer, 7 metruk bina ile 9 park ve bahçede denetim yapıldı. Ekiplerce 752 şahıs sorgulanırken, 235 araç ve sürücüsü kontrol edildi. Kural ihlali yapan 7 araç sürücüsüne cezai işlem uygulandı. - MARDİN