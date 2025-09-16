Haberler

Mardin Kızıltepe'de Boş Arazide Erkek Cesedi Bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş bir arazide bir erkek cesedi bulundu. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi, ceset morga kaldırıldı. İfadesi alınan vatandaşlar durumu Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde boş arazide bir erkek cesedi bulundu.

Edinilen bilgilere göre, Sanayi Mahallesi'nde boş bir arazinin yanında hareketsiz halde yatan bir kişiyi gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde üzerinden kimlik çıkmayan şahsın hayatını kaybettiği belirlendi. Ceset, olay yerinde yapılan incelemenin ardından Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN

500
