Mardin'in Nusaybin ilçesinde kavga: 4 kişi yaralandı

Mardin'in Nusaybin ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, dün akşam Mor Yakup Mahallesi'nde iki grup arasında henüz belirlenemeyen nedenle kavga çıktı. Kavgada, T.K., H.N., N.O., H.N. vücutlarına aldıkları kesici alet ve sert cisim darbeleriyle yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Nusaybin Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olay ile ilgili inceleme başlatıldı. - MARDİN