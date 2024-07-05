Mardin'in Midyat ilçesinde orman yangını: Yüzlerce dönüm alan kül oldu
Mardin'in Midyat ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangınında yüzlerce dönümlük alan kül oldu. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ediyor.
Mardin'in Midyat ilçesinde 5 ayrı noktada çıkan orman yangınında yüzlerce dönümlük alan kül olurken, itfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.
Edinilen bilgilere göre, Midyat ilçesi Düzgeçit, Ovabaşı, Söğütlü, Şenköy, Harmanlı mahallerinde ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbarla olay yerine itfaiye ve kolluk kuvvetti sevk edildi. Yangının büyüyerek devam ettiği öğrenilirken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi devam ediyor. - MARDİN