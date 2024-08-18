Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ortaklı köyüne kayyım atandı

Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Ortaklı köyü muhtarlığına kayyım atandı.

Geçtiğimiz günlerde Ortaklı köyünde iki aile arasında çıkan sözlü tartışma, taşlı ve sopalı kavgaya dönüşmüştü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ekipleri sevk edilmişti. Jandarma ekiplerinin müdahalesiyle taraflar ayrılmıştı.

Yürütülen soruşturma kapsamında köy muhtarı Mustafa Yılmaz'ın kavgaya karıştığı öğrenildi. Gözaltına alınan muhtar Yılmaz'ın yerine Mazıdağı Kaymakamlığınca kayyım atandı. - MARDİN