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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba kavgası: 3 kişi yaralandı

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Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı. Kavga sonucunda yaralanan kişiler hastaneye kaldırıldı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde akraba olan iki aile arasında çıkan kavgada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Düğürk Mahallesi'nde akraba aileler arasında taşlı sopalı kavga meydana geldi. Kavgada vücudunun çeşitli yerlerine sert cisimle vurulan 3 kişi yaralandı. Olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar H.D. (45), Y.D. (18) ve M.D. (38) ilk müdahalenin ardından ambulansla Kızıltepe Devlet Hastanesine sevk edildi. Mahallede ise geniş güvenlik önlemleri alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kızıltepe Mardin Kavga Olay 3.Sayfa Güncel Haberler

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