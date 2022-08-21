MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi 3. Sayfa Haberleri MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/YPG'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo'yu Suriye/Kamışlı'da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi. MİT'ten Kamışlı'da nokta operasyon: Mıhyeddin Gulo etkisiz hale getirildi ANKARA - Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), PKK/ Ypg'nin sözde askeri eğitim veren Hebat Derik Akademisi sorumlusu Mıhyedin Gulo'yu Suriye/Kamışlı'da özel bir operasyonla etkisiz hale getirdi. Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Suriye YPG PKK 3. Sayfa Haberler

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