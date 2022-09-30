Mardin haber! Mardin'de bir araçta 10 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi 3. Sayfa Haberleri Mardin 3. sayfa haberine göre Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Mardin'in Artuklu ilçesinde kaçakçılık ile mücadele çerçevesinde durdurulan araçta yapılan aramada 10 bin 130 paket kaçak sigara ele geçirildi. Mardin İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Bu çerçevede Jandarma ekiplerince Artuklu ilçesinde alınan duyum üzerine icra edilen yol kontrol faaliyetinde M.G. isimli şahsın kullanımında bulunan araçta yapılan arama neticesinde 10 bin 130 paket muhtelif markalarda gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayla ilgili Mardin Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda M.G. isimli şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - MARDİN Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Jandarma Artuklu Mardin 3. Sayfa Haberler

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