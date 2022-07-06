Mardin'de tır alevlere teslim oldu, iki kişi yaralandı Mardin'de tır alevlere teslim oldu, iki kişi yaralandı Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde iki tırda çıkan yangında iki kişi yaralandı. Mardin'de tır alevlere teslim oldu, iki kişi yaralandı MARDİN - Mardin'in Kızıltepe ilçesinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde iki tırda çıkan yangında iki kişi yaralandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sürüyor. Edinilen bilgilere göre, saat 15.00 sıralarında Kızıltepe-Nusaybin yolu üzerinde bulunan Güneydoğu Galericiler Sitesi'nde tır almak isteyen iki kişi park halindeki tırı çalıştıracağı sırada aniden yangın çıktı. Kısa sürede alev topuna dönen tırdan yükselen alevler park halindeki başka bir tıra sıçradı. Çevredekilerin durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangını söndürme çalışması başlattı. Yaralı iki kişiye olay yerinde ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra hastaneye sevk edildi. Yangının çıkış nedeni söndürme işlemleri tamamlandıktan sonra tespit edileceği belirtildi. İhlas Haber Ajansı / Selman Güneş - 3. Sayfa Kızıltepe Mardin 3. Sayfa Haberler

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