Mardin Emniyetinden motosiklet sürücülerine 'güvenli sürüş' eğitimi

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığınca yürütülen "Motosiklet Denetimleri Eylem Planı" kapsamında motosiklet kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin artırılması amacıyla eğitim programlarına hız verdi.

Bu çerçevede, Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Parkı'nda 122 motosiklet ve motokurye sürücüsüne yönelik "Güvenli Motosiklet Kullanımı Eğitimi" düzenlendi.

Teorik ve uygulamalı olarak iki aşamada gerçekleştirilen eğitimlerde, trafikte güvenli sürüş becerileri kazanmaları, risk faktörlerinin farkında olmaları ve trafik kurallarına daha yüksek hassasiyet göstermeleri hedeflendi.

Mardin İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, motosiklet kullanıcılarına yönelik eğitim ve denetim faaliyetlerinin yıl boyunca aralıksız devam edeceğini belirterek, koruyucu ekipman kullanımı ve dikkatli sürüş alışkanlıklarının kazaların önlenmesinde hayati rol oynadığına dikkat çekti. - MARDİN