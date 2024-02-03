Üye Girişi
Haberler

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarına Saldırı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir grup sağlık çalışanı, tartışma sonucunda darp edildi. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir grup sağlık çalışanı, tartışma sonucunda darp edildi. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. ile aynı serviste görevli sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı. T.B'nin arkadaşlarına haber vermesi üzerine bir grup hastaneye gelerek sağlık çalışanları S.K, D.Ç, İ.K, A.Ç. ve M.H.K'yi darp etti. Yaralılardan M.H.K'nin hastanede tedavisi sürerken, diğer sağlık çalışanları darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Eğitim ve Araştırma Hastanesi Mardin Güvenlik Hukuk 3.Sayfa Sağlık Güncel Haberler

1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title