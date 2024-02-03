Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde Sağlık Çalışanlarına Saldırı

Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde bir grup sağlık çalışanı, tartışma sonucunda darp edildi. Olayın ardından 5 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde görevli hemşire T.B. ile aynı serviste görevli sağlık çalışanları arasında tartışma yaşandı. T.B'nin arkadaşlarına haber vermesi üzerine bir grup hastaneye gelerek sağlık çalışanları S.K, D.Ç, İ.K, A.Ç. ve M.H.K'yi darp etti. Yaralılardan M.H.K'nin hastanede tedavisi sürerken, diğer sağlık çalışanları darp raporu alarak şüpheliler hakkında şikayetçi oldu. Polis ekipleri, olayla ilgili 5 kişiyi gözaltına aldı. - MARDİN