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Mardin Derik'te Silahlı Kavga: 4 Yaralı

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Mardin'in Derik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kırsal Balova Mahallesi'nde meydana gelen kavgada Ş.S., A.U., C.S. ve A.D. yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin kırsal Balova Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Ş.S., A.U., C.S. ve A.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Mardin kavga Olaylar 3. Sayfa Haberler

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