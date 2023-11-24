Mardin Derik'te Silahlı Kavga: 4 Yaralı

Mardin'in Derik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı. Kırsal Balova Mahallesi'nde meydana gelen kavgada Ş.S., A.U., C.S. ve A.D. yaralandı. Olayla ilgili 2 şüpheli gözaltına alındı.

Mardin'in Derik ilçesinde iki grup arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.

Alınan bilgilere göre, ilçenin kırsal Balova Mahallesi'nde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Silahların kullanıldığı kavgada Ş.S., A.U., C.S. ve A.D. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüphelinin jandarmadaki işlemleri sürüyor. - MARDİN