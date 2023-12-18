Üye Girişi
Haberler

Mardin'den Diyarbakır'a Yolcu Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Mardin'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Diyarbakır- Mardin karayolu Çınar ilçesinin çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mardin'den yolcu alıp Diyarbakır'a seyir halinde olan 34 FNA 870 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü ağır 16 yolcu, ilk müdahalelerinin ardından Çınar Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Diyarbakır Mardin 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

CANLI ALTIN FİYATLARI | 18 Aralık Çeyrek, Gram, Cumhuriyet altını bugün ne kadar oldu? Altın Fiyatları Canlı! AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI | Açık lise sınav giriş belgesi nasıl alabilirim? AÖL sınavları ne zaman? UEFA Avrupa Ligi Galatasaray muhtemel rakipleri! Galatasaray'ın muhtemel rakipleri kimler? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET CANLI İZLE | Asgari ücret toplantısı ne oldu, zam oranı oranı belli oldu mu? Asgari ücret 2. toplantı bitti mi? ASGARİ ÜCRET TOPLANTISI CANLI YAYIN | Asgari ücret toplantısı hangi kanalda? 2024 Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman, saat kaçta? Kocaelispor Asbaşkanı Emre Can neden öldü, hastalığı nedir? Emre Can kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? Galatasaray kura çekimi saat kaçta? Galatasaray rakibi ne zaman belli olacak? Sırbistan seçimleri kim kazandı? Yeni Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic kimdir, kaç yaşında? Asgari ücret açıklandı mı? SON DAKİKA! 2024 Asgari ücret zammı belli oldu mu? UEFA Avrupa Konferans Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 UEFA Konferans Ligi hangi kanalda? Arda Güler ne zaman maç oynayacak? Arda Güler sahalara hangi tarihte dönüyor, ilk maçı ne zaman? UEFA Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? 2024 Avrupa Ligi play off kura çekimi hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi CANLI İZLE | Kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi canlı izle! Bugün hangi maçlar var? 18 ARALIK MAÇ PROGRAMI! Bugün hangi takımların maçı var?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title