Mardin'den Diyarbakır'a Yolcu Taşıyan Minibüs Şarampole Devrildi

Mardin'den Diyarbakır'a yolcu taşıyan minibüs, sürücüsünün kontrolünden çıkması sonucu şarampole devrildi. Meydana gelen kazada 4'ü ağır 16 kişi yaralandı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Diyarbakır- Mardin karayolu Çınar ilçesinin çıkışında meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Mardin'den yolcu alıp Diyarbakır'a seyir halinde olan 34 FNA 870 plakalı minibüs, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 4'ü ağır 16 yolcu, ilk müdahalelerinin ardından Çınar Devlet Hastanesi ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - DİYARBAKIR