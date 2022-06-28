Mardin'deki terör operasyonunda 3 tutuklama Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mardin'de İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklanırken 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Mardin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda terör örgütü mensuplarına yönelik polis ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda ele geçirilen dijital dokümanların incelenmesi sonucunda örgüt içerisinde faaliyet gösterirken çekilmiş fotoğrafları tespit edilen 4 şüpheli şahıs, gerçekleştirilen eş zamanlı operasyon sonucunda yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüpheli şahıstan 3'ü çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken 1'i adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - MARDİN İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa 3. Sayfa Haberler

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