Mardin'deki kazanın hemen ardından vatandaşların çektiği görüntü, yaşanan can pazarını gözler önüne serdi

Gaziantep'te yolcu otobüsünün kayarak, başka bir trafik kazası nedeniyle olay yerinde bulunan itfaiye, ambulans ve canlı yayın araçlarına çarpmasıyla katliam gibi bir kaza yaşandı. Feci kazada 19 kişi hayatını kaybederken, 26 kişi yaralandı. Türkiye Antep'teki kazanın şokunu atamamışken, bir benzer kaza haberi de Mardin'den geldi.

19 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 26 KİŞİ YARALANDI

Mardin'in Derik ilçesinde freni patlayan tır, başka bir kaza nedeniyle toplanan kalabalığın arasına daldı. Kaza nedeniyle 19 kişi hayatını kaybederken, 6'sı ağır 26 kişi de yaralandı. Kaza sonrası harekete geçen Adalet Bakanlığı, olayla ilgili tahkikat başlattı.

GÖRÜNTÜLER YAŞANAN CAN PAZARINI GÖZLER ÖNÜNE SERDİ

Olayın hemen ardından çekilen görüntüler yaşanan can pazarını gözler önüne serdi. Görüntülerde bazı vatandaşların yerde cansız şekilde yattığı görülürken, yaralılar ile bölgedeki vatandaşların yaşadığı panik anı anbean kameralara yansıdı.