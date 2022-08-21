Mardin'deki feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler

Mardin'de freni boşalan bir tırın 2 araca takla attığı kazanın ardından görevliler ve çevredekiler yardım etmek için olay yerine koştu ancak toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen başka bir freni boşalmış tır daldı. Feci olayda 20 kişi hayatını kaybederken, olay sonrası gelen görüntüler katliam gibi kazanın boyutunu gözler önüne serdi.

Mardin'in Derik ilçesinde akaryakıt istasyonu yakınında freni boşalan tır, önündeki 2 araca çarptıktan sonra takla attı. 2 çocuğun can verdiği ve birçok kişinin yaralandığı feci kazanın ardından görevliler ve çevredeki vatandaşlar yardım etmek için koştu.

FRENİ BOŞALAN TIR KALABALIĞA DALDI

Toplanan kalabalığın arasına arkadan gelen freni patlamış başka bir tır daldı. Katliam gibi kaza sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti ve yaralandı. Bölgeye, takviye olarak çok sayıda AFAD, itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi yönlendirildi.

20 VATANDAŞIMIZ HAYATINI KAYBETTİ

Olayın gerçekleşmesinin ardından Mardin'e doğru yola çıkan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, burada yaptığı açıklamalarında 20 vatandaşımızı hayatını kaybettiği bilgisini verdi.

İşte feci kazanın boyutunu gösteren en net kareler: