Haberler

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı

Mardin'de Zincirleme Trafik Kazası: 9 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Mardin'de otomobil, hafif ticari araç ve minibüsün karıştığı zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Kaza, Kızıltepe ilçesi kırsal Sürekli ve Büyük Ayrık mahalleleri arasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 61 KJ 118 plakalı minibüs, 47 KK 171 plakalı hafif ticari araç ile 01 DDF 75 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Şeyhmus E. (61), Şükran E. (56), Fatma K. (55), Dilan K. (23), Janda T. (14), Amina K. (13), Zeynep K. (12) Becan T. (10) ve Ferat E. (4) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile kentteki hastanelere kaldırıldı.

Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Dayakçı öğretmene ödül gibi atama: Özel eğitim bölüm başkanı oldu

Ödül gibi atama: O öğretmen artık başkan
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gaziler Günü'nde gazilere büyük ayıp: Olayın başrolünde vali var

Gazilere bunu reva görenler utansın
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.