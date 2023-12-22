Üye Girişi
Haberler

Mardin'de zincirleme trafik kazası: 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Abone Ol

Mardin'in Artuklu ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 3 otomobil ve 1 tır çarpıştı, 3 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Mardin'in Artuklu ilçesinde 3 otomobil ve 1 tırın çarpıştığı zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, bugün 16: 00 sıralarında Akres Yolu mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki 34 FDK 852, 34 FLV 997, 01 FM 268 plakalı otomobil ve 47 AN 633 plakalı tır çarpıştı.

Yaşanan zincirleme trafik kazasında 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekibi yönlendirildi. Yaralanan 3 kişi Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Polis ekipleri, olayla ilgili inceleme başlattı. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

İtfaiye Artuklu Mardin Trafik Kazaları 3.Sayfa Otomobil Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 22 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Canlı maç izle şifresiz! Futbolseverler 22 Aralık bu akşamki Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi, Konferans Ligi gibi Avrupa kupaları mücadelelerini ca 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Hangi maç hangi kanalda? Bugün hangi maç, nerede yayınlanacak? Bugün TV'de hangi maçlar var? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ilıman geniş yapraklı bitki örtüsü özellikleri neler? Ilıman bitki örtüsü hangi iklimlerde görülür? 23 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 23 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Ekvatoral yağmur ormanları bitki örtüsü özellikleri! Ekvatoral orman hangi iklimde görülür? 25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title